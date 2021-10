Giuseppe Benignini revela que quiso atentar contra su vida tras ser denunciado penalmente

Giuseppe Benignini reapareció ante cámaras para hacer una preocupante declaración. El personaje público habló sobre las consecuencias emocionales que le causaron las denuncias que recibió por incumplimientos de pago y supuesto maltrato animal.

El también modelo fue acusado de estar atrasado en los pagos del alquiler de su departamento en el distrito de Barranco. Además, recibió fuertes críticas por tener descuidado a su mascota Baloo, un perro de raza San Bernardo.

En conversación con las cámaras de Amor y fuego, indicó que esta situación, aunado a los ataques que recibió por redes sociales, lo llevaron a considerar atentar contra su vida. Esto fue comentado en el avance del programa que se emite este viernes 1 de octubre.

“Yo quería encerrarme en mi cuarto y, literal, matarme”, se escucha en el video difundido en las redes sociales.

Giuseppe Benignini visitó el set de Magaly Medina semanas atrás para hablar sobre las acusaciones que pesan en su contra. En dicha conversación, negó haber maltratado al mencionado can, quien fue adoptado posteriormente.

“En ningún momento le faltó nada, primer motivo porque a Baloo lo auspicia una marca de comida que le enviaba todos los meses lo que colocaba en redes sociales. Segundo, trabajaba con una veterinaria que no le hacía faltar nada”, precisó el venezolano.

Tras la entrevista, Giuseppe Benignini arremetió contra la conductora y aseguró que se sintió maltratado en el set de televisión: “Yo fui para dialogar y contar mi verdad... pero ella se cree dueña de la verdad y no deja hablar. Yo me sentí mal, me sentí criticado, porque yo decía algo y ella me daba la contraria”.