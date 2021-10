Junior Marcano anuncia el fin de su relación con Flor de Huaraz y culpa a Magaly Medina

Flor de Huaraz y el joven venezolano Junior Marcano, que presentó en el programa de Andrea Llosa hace semanas, ya no son pareja. Así lo confirmó él mismo a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Según su declaración, anunció el fin de su relación sentimental y laboral con la cantante folclórica.

“No puedo continuar con una persona que sigue triste por su ex, eso me causa a mi inestabilidad. A partir de este momento me desvinculo totalmente del trabajo y cosas sentimentales con Flor de Huaraz”, escribió en referencia a la reconciliación amical de la artista con el ‘Gringo’ Karl.

“Le agradezco mucho a Katty Portella por haberme apoyado emocionalmente en todo momento. He tomado esta decisión por todo lo que ha venido pasando estos últimos días con la prensa y a partir de lo sucedido con la señora Magaly Medina ”, agregó.

En su mensaje resaltó que ha estado sufriendo mucha presión mediática luego de ventilarse una denuncia por presunta extorsión durante su visita al programa de ATV. En ese sentido, la responsabilizó por amenazas que estuvo recibiendo.

“Se ha referido con términos irrespetuosos hacia mi persona. Ella es la culpable que a mí me lleguen este tipo de amenazas, si algo me llega a pasar, yo hago responsable a Magaly Medina”, añadió el extranjero.

“Espero su comprensión y gracias a todas las personas que han estado escribiendo por interno, en cualquier momento habrá tiempo para aclarar muchas cosas”, sentenció el joven, quien continuará con sus proyectos al margen de la polémica.