Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico: fecha, hora, canal, participantes y dónde ver programa completo

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, conductores de Esto es guerra, anunciaron el día en que los competidores de Guerreros Puerto Rico llegarán a Lima para el enfrentamiento con sus colegas peruanos. Durante las últimas semanas, intercambios de palabras de los integrantes de ambos equipos subieron la temperatura entre ambos programas, en ese contexto los conductores puertorriqueños a los peruanos y les pidieron que pongan una fecha para la competencia. Además, se burlaron de EEG Perú por perder ante el equipo mexicano.

Tras ello, la respuesta del programa nacional no se hizo esperar. “Los invitamos para que la pasen extraordinario. Me gusta que estén despiertos, me gusta que estén ‘chisposos’, aquí somos igualitos, somos criollos, somos rápidos. No nos picamos, y si nos picamos, nos rascamos... El 8 de noviembre queremos ver a la gente de EEG Puerto Rico acá, en la sede de Pachacamac”, añadió Johanna San Miguel.

¿Cuándo se enfrentan Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico?

De este modo, el programa anunció por medio de los conductores del reality peruano que el 8 de noviembre es la fecha pactada para el enfrentamiento con Guerreros Puerto Rico en el estudio de América Televisión. Asimismo, el Tribunal ordenó a sus competidores entrenar, pues no desean otra derrota.

¿A qué hora ver el enfrentamiento de Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico?

El popular programa que se emite por América TV y América Tv Go de Lunes a Viernes desde las 7.00 p. m. todavía no ha dado detalles sobre si el enfrentamiento contará como una edición especial o si habrá modificaciones de horario, pero todo indica que se seguirá manejando el horario habitual.

Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico: canal de transmisión

Para seguir el programa completo de Esto es guerra, solo deberás sintonizar América TV desde tu operador de cable. Aquí puedes ver los canales de transmisión del programa:

DirecTV: Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD).

¿Quiénes competirán por parte de Esto es guerra Perú?

De otro lado, Johanna San Miguel anunció que solo participarán seis hombres y seis mujeres, los cuales serán elegidos por el Tribunal. “Solo serán elegidos los más fuertes”, comentó.

Por otro lado, Patricio Parodi no logró competir a plenitud contra Guerreros México tras sufrir una lesión en las primeras competencias, por lo que espera estar recuperado al 100 % para enfrentar a sus colegas de Puerto Rico. El chico reality contó que se encuentra en sus últimas terapias, por lo que su recuperación es inminente. Al modelo le quedan pocas semanas para ponerse a punto, por lo que ya ha empezado a realizar algunas actividades físicas.

“Espero llegar a esa fecha, en realidad ya falta muy poco. Estoy en las últimas sesiones de mi terapia, ya estoy haciendo un poco de ejercicio, pero porque he tenido el músculo dormido casi un mes, entonces recién lo estoy reactivando de a poquitos, pero todavía no puedo competir porque como acá no podemos ir de a poquitos, vamos a ir duro, me podría volver a lesionar”, señaló.