Esto es guerra: Gian Piero Díaz no aparece en el programa tras sufrir caída en vivo

En la reciente edición de Esto es guerra, Gian Piero Díaz no se presentó en el programa luego de la fuerte caída que sufrió durante uno de los juegos el día anterior, por lo que causó la preocupación de muchos televidentes. El mencionado hecho ocurrió mientras se realizaba una nueva actividad en el reality, la cual fue inspirada en la serie El juego del calamar.

Tras ello, el conductor del programa tomó con humor lo ocurrido e incluso compartió en sus redes sociales un video donde se vio la repetición de su caída.

“¡Auuu! Hay golpes en la vida tan fuertes, ¡yo lo sé! Jajajajajajaajajaja”, escribió el también actor en su publicación.

Sin embargo, a pesar de que este traspié no fue de gravedad, nadie imaginó que el presentador no aparecería en en programa. Hasta el momento se desconoce el motivo de la ausencia de Gian Piero Díaz, ya que no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

El 28 de setiembre, la figura de TV celebró un año más de vida y pasó su cumpleaños con una emotiva sorpresa en Esto es guerra, donde recibió muchas palabras de afecto por parte de todos sus compañeros del programa.

Gian Piero Díaz sufre fuerte caída en Esto es guerra

El jueves 30 de setiembre, en Esto es guerra se estrenó un reto inspirado en El juego del calamar, donde Ducelia Echevarría se vistió de la muñeca protagonista de esta serie de Netflix y se la pasó repartiendo tortazos al resto de ‘guerreros’.

Esto ocasionó que Gian Piero Díaz cayera duramente contra el suelo tras pisar el resto de una torta segundos después de haber provocado que Mario Hart perdiera el ejercicio.