Este 1 de octubre se celebra el Día del Periodista en Perú. En esta fecha se conmemora la creación del Diario de Lima, el primer periódico que circuló en el país, y con ello, también se festeja el trabajo de todos los profesionales que se dedican a buscar la verdad e informar con objetividad.

Es por este motivo que muchos periodistas del medio nacional se pronunciaron a través de redes sociales para extender un saludo a todos sus colegas y reflexionar sobre la labor que realizan día a día.

Comunicadores como Juliana Oxenford, Jimmy Chinchay, Lorena Álvarez, Verónica Linares, entre otros, difundieron mensajes y celebraron la fecha.

Verónica Linares

“¡Feliz día colegas! A todos. Es el Día del Periodista, punto. Los de política, locales, los vanidosos, humildes, camarógrafos, chóferes, de policiales, redactores, producción, conductores, youtubers, tuiteros, activistas, politizados, de radio, reporteros, etc. ¡Feliz día a todos!”.

Día del periodista: Hombres y mujeres de prensa conmemoran la fecha y celebran su profesión

Juliana Oxenford

“No es una profesión, es un estilo de vida. Veinte años después, aquí seguimos celebrando un año más. Feliz día”.

Lorena Álvarez

“Me falta mucho por hacer, disfruto retarme a mí misma, y si miro atrás, es solo para tomar impulso. Ser periodista es mi vida, una que vivo feliz, con pasión y una dosis intensa de locura. ¡Feliz día!”.

Carla Tello

“Hoy es el Día del Periodista. En otras oportunidades he puesto las coberturas que he realizado, cómo empecé chibolaza en Rpp reporteando el tráfico con amigas de mi misma edad, divirtiéndonos y aprendiendo. Hoy encontré esta foto del 2014... y me ha dado ternura del camino recorrido y los años pasados. Feliz Día del Periodista a quienes disfrutamos la labor, lloramos y reímos con los insultos y seguimos dando lo mejor de nosotros cada día”.

Jimmy Chinchay

“El micro no es una pistola, aunque algunos le temen. El micro, nuestro micro, permite llevar la noticia a todos ustedes. Hoy es el Día del Periodista, y los que amamos esta carrera sabemos lo importante que es llevarle a ustedes la información clara y completa”.

Gunter Rave

El reportero y conductor de América Televisión compartió con sus seguidores de Instagram una imagen con el colega que siempre lo acompaña en sus comisiones.

Clara Elvira Ospina

“Hoy es el Día del Periodista en Perú. Mi abrazo a quienes lo ejercen con responsabilidad, dignidad y transparencia. A quienes han engrandecido la profesión. A muchos profesionales a carta cabal a quienes conocí en America y Canal N. Y por supuesto a mis compañeros de Epicentro TV”.

Alexandra Horler

“Una carrera llena de sacrificios, en la que olvidas horarios, fiestas, feriados y hasta tiempos libres. Pero te lleva de un lado a otro llenándote de experiencias, aprendizajes y grandes satisfacciones... La pasión y la verdad son las únicas fórmulas. Y ya saben: esta es una carrera para sacrificar el sueño y hasta el alma. ¡Feliz día! Y sigamos contando, escribiendo y siendo parte de la historia. Ese será nuestro mejor legado: la historia, la ética y la verdad.

Jesús Arias

El popular ‘Tanke’ dejó un corto pero significativo saludo junto a una fotografía en medio de una de sus coberturas: “Feliz Día del Periodista”.