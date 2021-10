Deysi Araujo ataca a Jossmery Toledo por eventual candidatura política: “Que aprenda a trabajar”

Jossmery Toledo sorprendió a todos luego de revelar que diversos partidos políticos le han ofrecido formar parte de sus equipos. Además, los mismos grupos le han propuesto postular como alcalde de San Juan Lurigancho. La expolicía contó sus deseos de trabajar mucho por su distrito.

“Me han estado proponiendo tres partidos políticos para poder postular como alcaldesa. Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, expresó la influencer en sus redes sociales.

Tras anunciar su posible candidatura, varios artistas han salido a decir que no están de acuerdo con que la modelo sea una buena representante en los próximos comicios municipales. Como es el caso de Deysi Araujo, quien no dudó en atacarla.

La vedette expresó que la expolicía nunca ha vivido en San de Lurigancho. “ Ella recién está en pañales. Imagínate todavía tiene mucho por vivir y tiene que aprender . Tiene que tener educación, Jossmery ni siquiera ha vivido en el distrito”, declaró para las cámaras de Magaly TV.

“Qué siga de embajadora, que se vaya a Tulum. Que aprenda a trabajar. Acá se necesita gente trabajadora”, agregó.

Sin embargo, Jossmery Toledo pidió a sus seguidores votar en una encuesta, la cual le ayudará a decidir si postula o no como alcaldesa. “Amo vivir acá y lo poco que he podido ayudarlos ha sido de corazón. No he sacado beneficio de nada. Ustedes me ayudarán a resolver esta encuesta. ¿Les gustaría que postule?”, manifestó.