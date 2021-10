Dayanita expresó su deseo de adoptar en un futuro: “Me encantan los niños”

Dayanita declaró públicamente luego de conocer el resultado de ADN al que se sometió en el programa de Andrea Llosa. La actriz se enteró que no está relacionada a un niño que supuestamente era su hijo.

A pesar de que no tiene relación biológica con el pequeño, la figura de ATV aseguró que no desea perder el contacto que ha tenido con él y reveló que seguirá velando por su bienestar económico. Incluso, afirmó que en un futuro podría considerar la adopción de un hijo o hija.

“La verdad uno no sabe, una nunca sabe. Si Dios quiere, posiblemente pueda adoptar un niño, pero yo sí me veo con él (hijo de Pamela Gómez). Pasa que me encantan los niños, soy muy sentimental”, dijo a las cámaras.

Dayanita también hizo referencia a los difíciles momentos que ha vivido en los últimos días; sin embargo, resaltó que desea ver la vida de manera positiva y afrontar siempre los problemas.

“La mayoría de personas siempre me va a ver alegre, pero a veces uno no sabe lo que yo paso”, indicó la integrante de JB en ATV.

Dayanita protagonizó recientemente un tierno reencuentro con el pequeño de 10 años que pensaba era su hijo. Ambos se unieron en un tierno abrazo que fue registrado por el programa Andrea.

Minutos antes, la comediante pidió respeto para su familia: “(Hay) padres que les llega altamente buscar la paternidad de sus hijos o viven felices sin tener algún tipo de carga, pero para mí no ha sido fácil (...) No quiero ser la burla de nadie ni tampoco que se burlen del niño. Nadie tiene derecho a burlarse de nada”.