Brenda Carvalho sobre congelar sus óvulos: “Todo depende de cómo está mi organismo”

Brenda Carvalho, quien se prepara para lucirse en una gala de caracterización en el programa Reinas del show este sábado 2 de octubre, reveló sus planes a futuro. La pareja de Julinho afirmó que ha tomado la decisión de congelar sus óvulos.

La bailarina contó detalles sobre la idea de congelar sus óvulos, ya que se le vio en una clínica de fertilidad. “ Tengo mi cita a finales de octubre, con mi doctora, y ella va a tomar la decisión de si ya voy a congelar mis óvulos , de si ya voy a programar. Todo depende de cómo está mi organismo y de lo que diga la doctora, lo dejo en sus manos”, manifestó.

Por otro lado, la brasileña aseguró que viene ensayando para la quinta gala de competencia de baile conducido por Gisela Valcárcel. “Es una gala de caracterización y nos estamos preparando bastante, estoy estudiando al personaje que me han dado, me ha tocado un personaje sumamente difícil, ella es una mujer poderosa y querida a nivel mundial, tengo que interpretarla y sentirme como ella, la letra es en inglés y no soy tan buena en inglés, por eso estoy estudiando bastante a mi personaje”, expresó para el Popular.

También se le consultó sobre su lesión, a lo que la bailarina respondió. “En mi último ensayo he probado bailar por primera vez con los tacos, pero aún con la venda tengo mucho miedo, no aguanté mucho tiempo con los tacos y este sábado quiero bailar con ellos, tengo que seguir en la fisioterapia, vamos a ver cómo me va todo en mi ensayo general”, puntualizó.

Además Brenda Carvalho le envió un mensaje a Vania Bludau, quien tiene pocos meses de relación con Mario Irivarren. “El secreto es la comunicación y ser amigo de tu pareja, porque al principio todo es amor y pasión, la química es muy importante, pero lo más importante es la convivencia. Y para tener una convivencia te tienes que llevar muy bien, para compartir, despertar, conversar y escuchar a la persona y que la persona también te escuche, apoyarla en sus proyectos y sueños, darle tranquilidad y estabilidad a tu pareja, con eso les va a ir bien”, refirió.