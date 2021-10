Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, se casó en emotiva ceremonia

El reciente fallecimiento de Ana Martín Villegas, madre de la cantante española Isabel Pantoja, conmocionó a toda la familia de la matriarca. Por ello, pese a que todo apuntaba a que la boda prevista para este viernes 1 de octubre entre Anabel Pantoja y su pareja Omar Sánchez no se daría, la influencer dio a conocer que su matrimonio seguía en pie. Así, esta tarde, el par contrajo matrimonio y toda España fue testigo de la romántica ceremonia.

La boda se llevó a cabo en La Graciosa, la octava isla de Canarias a donde algunos de sus invitados ya habían arribado desde el jueves. Sin embargo, ‘ Kiko’ Rivera, su primo que ya se encontraba ahí desde hace un par de días, decidió no asistir por guardar luto a su difunta abuela.

El tema “Qué bonita que es mi niña” sonó de fondo cuando Anabel pisó la arena de su isla favorita para encontrarse con el que ya es oficialmente su esposo. Al festín también estuvo invitada la audiencia de Telecinco.

El espacio ha hecho partícipe a toda España de la llegada de todos los invitados a la ceremonia, donde destacaron Belén Esteban, Amor Romeira, Isa Pantoja y Raquel Bollo, quienes estuvieron vestidas de blanco.

El programa Sálvame no solo se ha ganado los aplausos del público por compartir en vivo cómo se realizó el casamiento de la sobrina de Isabel Pantoja, sino que también por enseñar los atuendos de la pareja.

“ Es una fecha muy mala, pero yo quería estar aquí porque tú te lo mereces . Me quería casar en Sevilla hace dos años y no lo discutiste”, dijo Anabel a Omar en un emotivo discurso.

