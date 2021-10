Seguidores de Alejandra Baigorria piden que se retire de EEG y se enfoque en su negocio

Tras anunciar el ingreso de su marca de ropa a una conocida tienda por departamento en el centro comercial Jockey Plaza, la influencer cuestiona si debería continuar en el programa reality Esto es guerra o retirarse y concentrar sus esfuerzos en su emprendimiento. Es por ello que realizó una encuesta en Instagram respecto al tema, y quedó asombrada luego de ver los resultados.

Alejandra Baigorria utilizó su cuenta de Instagram para hacer una encuesta en sus historias preguntando si era mejor que continúe enfocada en su marca de ropa o si debería quedarse en Esto es guerra como competidora.

“¿Creen que debería ser mi último año en EEG y dedicarme a mis negocios?”, preguntó. “ Sí, anda por tus sueños ”, tenía el 75% de votos. Mientras que el “no, te necesitamos” solo el 25%.

Alejandra Baigorria

Esta respuesta por parte de la audiencia que la sigue ayudaría a la empresaria de Gamarra a tomar una decisión en sus futuros proyectos laborales y profesionales, y más ahora que su marca de ropa está abarcando nuevos nichos y popularizándose de manera acrecentada . Esta sería la oportunidad de Alejandra para alejarse de la pantalla chica.

Said Palao y Alejandra Baigorria protagonizan enfrentamiento de rap en Esto es guerra

Durante uno de los segmentos del programa, la pareja sorprendió con un infartante intercambio de palabras, en el que Said Palao aprovechó para hacerle un pedido a su novia.

“Que digas eso no me hace daño, eres tan intensa, me sigues hasta el baño. Pero la verdad, yo a tus reglas me rijo solo no me presiones con tener un hijo ”, fue parte del rap de Said que terminó volviendo loco a todos los participantes.