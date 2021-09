Tilsa Lozano revela sentirse presionada por matrimonio con Jackson Mora: “Están obsesionados”

Tilsa Lozano disfruta cada vez más su romance con Jackson Mora. La pareja se ha consolidado como una de las más estables dentro de la televisión peruana. Es por ello que la exmodelo recibe constantes preguntas sobre la fecha en la que finalmente contraerá matrimonio con el peleador de artes marciales mixtas.

Durante una reciente entrevista a un medio local, la ahora jurado de Reinas del show hizo hincapié en que, a pesar de sus ganas por contraer matrimonio, le incomoda que en reiteradas oportunidades le consulten por lo mismo.

“Sí me gustaría casarme, pero de forma natural, no presionando a nadie. Están todos obsesionados con que me case, no entiendo”, expresó la exmodelo.

PUEDES VER: Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar son los nuevos jurados de Reinas del show 2

Asimismo, explicó que, si bien bromea en cámaras sobre su pedida de mano, preferiría que sea una experiencia entre el círculo más cercano de la pareja, lejos de lo mediático.

“Yo hago bromas porque es parte del show, pero (la pedida de mano) es algo íntimo”, acotó Lozano.

La exmodelo resaltó que es de las personas a las que les gusta disfrutar de cada etapa con su pareja, por lo que no tiene apuro en contraer matrimonio por ahora.

“Las relaciones duran tiempo, primero es ser enamorados y luego novios; o sea, ¿tenemos que casarnos a los dos meses? Cada pareja tiene su tiempo, a mí me gusta quemar etapas”, reflexionó la figura de América Televisión.

No es la primera vez que Tilsa se pronuncia sobre su matrimonio con Jackson Mora. Hace unas semanas, sus seguidores le preguntaron si estaría dispuesta a casarse con el luchador, a lo cual respondió afirmativamente, pero repitió que no quiere que se dé todavía.

“Sí me casaría, pero a mí me gustan las cosas con calma y sin apresurarnos. Va a ser acá cuando al ‘Cabezón’ (Jackson Mora) le nazca”, decía entre risas.