Susy Díaz desmiente reconciliación con Walter Obregón: “Somos amigos”

Susy Díaz se fue a Cancún, México, pasar celebrar a lo grande su cumpleaños número 57. No obstante, su visita a tierras aztecas fue muy comentada porque viajó con su expareja Walter Obregón. Una de las primeras personas que salió a cuestionar la decisión de la mamá de Florcita Polo fue Magaly Medina, quien le lanzó duras críticas por no aprender de sus errores del pasado.

Como se recuerda, a inicios de agosto, el empresario de Huarmey fue detenido por agredir físicamente a su pareja de ese entonces Iris Castillo. Ante este suceso, Susy Díaz fue invitada al programa Magaly TV, la firme, donde lanzó lamentables comentarios machistas. Esto provocó que la conductora y la exvedette sostuvieran un breve cruce de palabras en vivo.

Después de aquel episodio, las cámaras del espacio de Magaly Medina captaron a Walter Obregón y Susy Díaz en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La expareja se trasladó a Cancún para celebrar el cumpleaños de la exbailarina.

Esta situación desató los rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, la misma Susy Díaz salió al frente para responder a las críticas de Magaly Medina y desmentir las especulaciones en torno a su vida sentimental con Walter Obregón.

“Él (Walter) puede salir con quien quiera y yo también. No soy dueña de él, somos amigos. No vivo de lo que habla Magaly. Yo vivo mi vida y no me meto en la vida de nadie”, dijo la mamá de Florcita Polo a Trome.

Por su parte, Walter Obregón fue entrevistado por Magaly Medina y negó tener parejas sentimentales en Huarmey. Además, aseguró que fue él quien invitó a Susy Díaz a México.