Paula Manzanal responde a Macarena Gastaldo: “No me dedico a la prostitución en Europa”

Paula Manzanal, quien se fue a vivir a España y se compró un departamento, se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para hablar de los últimos dimes y diretes que protagonizó con Macarena Gastaldo. La ex chica reality empezó la entrevista desmintiendo todas las acusaciones que le hizo públicamente la modelo argentina.

El conflicto entre ambas empezó en el 2015. Por ello, la amistad de las jóvenes duró cinco meses. “Solo éramos amigas de fiesta”, dijo Paula Manzanal.

Al ser consultada por los fuertes insultos que Macarena Gastalo le lanzó, Paula Manzanal trató de mantenerse al margen y lamentó todos los calificativos en su contra. “Bueno, es la clase de educación que ella recibió en casa”.

PUEDES VER: Paula Manzanal matriculó a su hijo en el mismo colegio donde estudiaban los de Lionel Messi

En medio de la entrevista, Magaly Medina recordó a la ex chica reality que la modelo argentina la acusó de ejercer la prostitución en Europa. “Mi mayor error fue responderle. Ahí me equivoqué yo, porque eso es lo que ella quiere. Cuando tiene una cámara siempre habla de mí, ya que nunca le preguntan por ella”, señaló la peruana.

Asimismo, Paula Manzanal reveló que tomará acciones legales contra Macarena Gastaldo. “ Ella tendrá que probar al juez todo lo que ha dicho de mí ”, indicó la joven madre, quien también negó tener problemas con la justicia estadounidense.