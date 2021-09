Olga Zumarán compartirá su lucha contra el cáncer: “Quiero ayudar a otros con mi experiencia”

Olga Zumarán reveló recientemente que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino, el segundo tipo de neoplasia más común en mujeres en el Perú, según información publicada por el Ministerio de Salud. La actriz contó que los exámenes preventivos la ayudaron a detectar la enfermedad en una fase inicial. Esto, aunado a un tratamiento oportuno, aumenta significativamente el nivel de supervivencia.

A pesar del difícil momento que se encuentra atravesando, la querida figura de televisión no se deja amilanar ante las circunstancias y está dispuesta a ayudar a muchas peruanas que también están pasando por una situación similar.

Es por este motivo que ha decidido hablar sobre su proceso y su lucha contra el cáncer públicamente, para crear consciencia sobre la importancia de la detección temprana y así contribuir a crear una cultura de prevención.

La República se comunicó con Olga Zumarán, quien no dudó en contar cómo llegó a ella la inesperada noticia, sus expectativas ante el tratamiento, de los temores que muchas veces la abordan y también sobre cómo manejará su vida profesional ahora que se encuentra conduciendo el programa televisivo y digital Desde casa.

Olga Zumarán habló sobre la enfermedad que padece. Foto: Olga Zumarán / Instagram

- Su diagnóstico de cáncer de cuello uterino ha sido muy reciente. ¿Cómo se ha sentido luego de eso?

Cuando me dijeron que en los exámenes había salido algo movido me preocupé. Eso fue el 31 de agosto. Me quedé en blanco y no sabía qué hacer. En la Liga contra el Cáncer me hicieron una colposcopía y realizaron dos biopsias, para descartar bien. Los dos salieron positivos.

No voy a negar que viví momentos de tristeza, hay días que amanezco bajoneada, pero trato de sobreponerme porque yo sé que el estado de ánimo es primordial y que estas enfermedades se agudizan cuando las defensas te bajan.

- Gracias a los controles ha podido encontrar la enfermedad en el estadio I...

Yo siempre me hago mis controles, yo soy muy preocupada en ese aspecto. Cada año me hago revisiones, voy al dentista. Entonces, yo sé que hay ciertos exámenes ginecológicos que tenemos que hacernos a modo de prevención. Pero el año pasado todo cerró por la pandemia y la clínica donde me atendía se enfocó en los casos de COVID-19. Este año recién me los pude hacer, felizmente, y me dijeron que había salido algo raro. Ahí yo me preocupé.

También, siempre colaboro con el Club de la Mama del INEN. Siempre hacemos un desfile y las visito, converso con las señoras que están delicadas. Por eso yo siempre he estado metida en esto de la prevención y estoy familiarizada con la enfermedad, además, porque mi primer esposo falleció de leucemia.

- ¿Cuál es el proceso que debe seguir? ¿Qué le han dicho los especialistas?

Bueno, lo que me han dicho es que me van a operar, sacarme todo el útero, eso se llama histerectomía. Creo que quimioterapia no voy a llevar, porque han visto que el cáncer está focalizado, pero al parecer radioterapia sí.

- Enfrentar una enfermedad, especialmente el cáncer, es algo que naturalmente genera mucho temor. ¿Siente preocupación en torno al tratamiento o a lo que venga en el futuro?

En cuanto al tratamiento, me preocupa que me debilite, que no tenga ganas de hacer nada. Eso es a lo que tengo miedo, además, que me pase algo y no ver a mi hija casarse, tener familia. Ella está estudiando, pero ya se va a radicar en España con su papá. Ella quiere quedarse para ayudarme, pero yo le dije que no, que ya todo está organizado y que felizmente estoy en primera fase.

- Sabemos que esta enfermedad también se lucha en familia. ¿Cuál fue la reacción de su entorno más cercano?

Indudablemente he tenido el apoyo de mi hija, de mi familia, de mis amigas, de gente muy cercana a mí. Toda la familia está involucrada y también están un poco preocupados. Yo tengo dos medios hermanos mayores y están preocupadísimos, a cada rato llaman; si no contesto el teléfono se preocupan y llaman a mi hija. Me llaman más que durante la pandemia.

- El caso más reciente de cáncer en el medio artístico fue el de Anahí de Cardenas, quien usó las redes sociales para compartir su experiencia. ¿Le gustaría hacer lo mismo o prefiere enfocarse en su recuperación?

Sí, yo lo hice público por una razón: creo que el cáncer me ha dado esta oportunidad, quiero ayudar a otros con mi experiencia y fomentar la prevención. Hay personas que me preguntan por qué lo conté a los medios, pero yo soy una persona conocida y hay que ayudar a que la gente no tenga miedo a los exámenes preventivos. Ahora hay miles de sitios en los que se pueden hacer los controles a bajo costo, siempre hay modos.

Con una amiga que trabaja en el Club de la Mama vamos a sacar una campaña para poder entregar pelucas de cabello natural a todas las pacientes oncológicas. Ahora me siento más cercana a ellas. He vivido el miedo, he llorado sola en mi cuarto... Yo siento que he convertido mi tristeza, mi pena y preocupación en una alegría.

- En cuanto a su carrera profesional, ¿continuará trabajando?

Me han dado las facilidades. Ahora estoy en la empresa Teoma, que vende productos naturales de primer nivel. Ellos me han apoyado un montón. Actualmente estoy conduciendo un programa de televisión. Sale por Claro y por la página oficial de Facebook todos los viernes. Seguiré con mi programa, me apoyan mucho.

Además, soy imagen de las marcas Fisio Smart y Stetic Smart. Ellos se han preocupado e incluso me han recomendado algunos procedimientos. No me he sentido discriminada laboralmente por tener cáncer. A mí el trabajo me hace sentir mejor.

- ¿Qué reflexión podría dejar a las mujeres que están llevando tratamiento contra el cáncer?