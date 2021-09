Magaly Medina y Rodrigo González dejaron de seguirse en Instagram

La periodista Magaly Medina y el conductor de televisión Rodrigo González sorprendieron a sus seguidores al dejarse de seguir en Instagram. La decisión de ambos llega después de haber protagonizado un enfrentamiento en sus respectivos programas. El portal Instarándula compartió unas capturas de pantalla de la red social en las que confirmaría que los dos conductores ya no se siguen.

“ A pesar de todo lo que se decían, ambos se seguían en redes, pero vi que, desde que Magaly dijo lo que dijo, Rodrigo la dejó de seguir ”, se lee en la imagen compartida.

Samuel Suárez, administrador del portal, recordó que hace un buen tiempo los presentadores de televisión se habían distanciado, pero no habían tomado tal decisión. “Muchos quedaron sorprendidos al ver que en esta última bronca los conductores decidieron dejar de seguirse en Instagram. En anteriores discusiones no habían llegado a tanto”, contó.

El alejamiento entre ambos se ha dado luego de que Magaly se quejara públicamente con América televisión por enviarle cartas notariales para que no publique imágenes de Esto es guerra. “Hagan un equilibrio, si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros, porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (…) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo doce puntos que dos puntos”, dijo la periodista.