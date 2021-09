Magaly Medina revela que Andrea Llosa le arrebató idea sobre caso de Dayanita

Magaly Medina inició su programa del miércoles 29 de setiembre con la noticia de Dayanita, quien finalmente comprobó que no tiene un hijo de 10 años tras la prueba de ADN que se mostró en el programa de Andrea Llosa. La conductora mostró su indignación porque sintió que el otro programa de ATV le robó la idea de hacer la prueba.

Como se recuerda, fue en Magaly TV, la firme donde animaron a la actriz cómica ir hasta Pucallpa para convencer a la madre del pequeño a que autorice el examen y así salir de dudas. No obstante, en la última edición de Andrea se mostraron imágenes de esa visita a la selva.

Ante esto, Magaly Medina lamentó que la producción de Andrea Llosa le haya quitado su idea, pero aceptó que así es la competencia.

“Empecemos el programa con una historia que, si bien es cierto, no inició aquí, pero la última vez que tuve en mi set a Dayanita, ella había tirado la toalla por saber si realmente tenía un hijo. Ya no se iba a realizar la prueba de AND hasta que el niño cumpla 18 años porque las puertas se le había cerrado ”, manifestó la conductora.

“Nosotros acá en el set le convencimos de que hay cosas por las que uno no debe tirar la toalla, que uno no puede vivir en la indefinición. Entonces nosotros hablamos con ella aquí y la convencimos y le dijimos que, si yo tenía que ir hasta la selva, una región donde me quieren mucho, a convencer a la mamá del pequeño a que se haga la prueba de ADN, lo iba a hacer ”, añadió.

Magaly Medina no quiso entrar en detalles sobre su molestia con Andrea Llosa, pero reiteró que la idea nació en Magaly TV, la firme. Además, resaltó que lo más importante era Dayanita.