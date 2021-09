Magaly Medina a Dayanita tras prueba negativa de ADN: “Ese niño va a ser siempre tu hijo”

Magaly Medina se vio involucrada en el caso de Dayanita, a quien en un principio le ofreció su ayuda para buscar a la madre de su supuesto hijo en Pucallpa. A pesar de que la figura de ATV no pudo concretar su ofrecimiento, dedicó palabras de aliento a la integrante de El wasap de JB tras enterarse en el programa de Andrea Llosa que la prueba de ADN salió negativa.

Durante la más reciente emisión de Magaly TV, la firme, la presentadora hizo todo un recuento de la lucha de la actriz cómica por reconocer de forma legal al niño de 10 años. Dayanita señaló en varias ocasiones que estaba segura de que el pequeño era suyo, pero la realidad fue otra.

“Por fin vino esta señora (Pamela) con su pequeño. Unas pruebas de laboratorio han determinado que Dayanita no es el padre de esa criatura”, comentó Magaly Medina, quien empezó su programa señalando que Andrea Llosa le robó la idea sobre el caso de la humorista.

A pesar de que la prueba resultó negativa, Magaly Medina destacó que Dayanita no haya esperado hasta que el niño cumpla 18 para recién saber la verdad. “No tuvo que esperar Dayanita, felizmente, tantos años. Había venido derrumbada cuando vino acá, luego de ese infructuoso intento de convencer a Pamela”, mencionó.

La conductora de Magaly TV, la firme se solidarizó con Dayanita por la situación que está atravesando. “ Los resultados han sido bastantes tristes. Ella en el fondo de su corazón anhelaba que fuera su hijo ”, dijo.

Asimismo, Magaly Medina le recordó a la humorista que el vínculo que ha formado con el pequeño nadie lo romperá, ya que existe un cariño sincero.

“Creo que cuando alguien considera hijo a una criatura, haya nacido de su vientre, sea parte de sus genes, sangre de su sangre o no, cuando uno lo considera aquí en el corazón …”, fueron las primeras palabras de Dayanita tras conocer los resultados.