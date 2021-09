Magaly Medina a Álvaro Paz de la Barra: “No me mandes mensajes, yo no voy a bajar mi tono”

Magaly Medina mostró su indignación luego de que Sofía Franco retomara su relación con el alcalde de La Molina. La figura de ATV, quien hace unos meses se solidarizó con la comunicadora tras ser protagonista de un episodio de violencia, no que cree que las cosas entre la conductora y Álvaro Paz de la Barra marchen muy bien por todo lo que han vivido públicamente.

En la última edición de Magaly TV, la firme, la esposa de Alfredo Zambrano volvió hablar sobre el caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, donde hizo un análisis de la pareja desde que inició su romance y todos los escándalos que han protagonizado. Tras ello, casi al final de la nota, Magaly Medina acusó al burgomaestre de querer “sobonearla” haciéndole llegar mensajes con terceras personas cercanas a ella.

“Quiero aclarar. Todo esto no es nada personal. No conozco al alcalde de La Molina, ni lo quiero conocer, ni me interesa. Y lo digo para que el alcalde deje de mandarme mensajes con personas que de alguna forma llegan a mí ”, empezó.

Asimismo, Magaly Medina, quien fue la primera en hablar sobre la reconciliación de los esposos, aseguró que no dejará de opinar sobre ellos porque ese es su trabajo.