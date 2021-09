Macarena Gastaldo tras agresión de la mamá de Paula Manzanal: “Hubiera quedado desfigurada”

Macarena Gastaldo denunció que fue agredida físicamente por la madre de Paula Manzanal. La modelo contó que este ataque sucedió cuando se encontraba cenando con unos amigos dentro de las instalaciones del restaurante Maras del Hotel Westin. La argentina, en comunicación con Amor y fuego, se mostró muy afectada y detalló que la mujer casi le impacta una copa en el rostro .

“Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: ‘Deja de estar hablando de mi hija’. (…) M e empieza a insultar, a decir un montón de cosas horribles. Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano ”, detalló al principio.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada, con la uña toda rota, tengo la uña en carne viva. Casi me tira la copa en la cara, te juro que estoy traumada todavía, porque si me hubiera tirado eso hubiera quedado desfigurada”, sostuvo para el programa.

Asimismo, lamentó que Paula Manzanal haya justificado y celebrado la agresión de su madre.

“Y Paula festejando; encima le dijo a un amigo que estaba ahí: ‘Ay, le hubiera pegado’. Imagínate cómo puede justificar la violencia así”, sostuvo para la reportera del programa.

Todo empezó con las declaraciones que hizo recientemente Macarena Gastaldo. Esta deslizó que su examiga Paula Manzanal se dedica a la prostitución y habló sobre ciertos problemas legales que tendría en Estados Unidos.