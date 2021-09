Lena Dunham contrae matrimonio con el músico peruano Luis Felber

¡Que vivan los novios! La directora cinematográfica Lena Dunham y el músico peruano Luis Felber se casaron el pasado 25 de setiembre en una ceremonia secreta. La creadora de la serie Girls y el guitarrista ‘Attawalpa’ invitaron a tan solo 60 personas para un evento pequeño pero especial. Entre los invitados destacan los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

La pareja hizo una boda pequeña con solo sesenta invitados. Foto: Jonny Ruff.

La pedida de mano fue inusual. El par le contó a Vogue que todo fue muy repentino , mientras la ganadora del Emmy se encontraba internada en el hospital y el músico la visitó.

“Eso me dejó con una sensación extraña al ver que no te sientes bien”, narró el artista peruano-británico. “Y luego, al día siguiente, cuando regresaste, estábamos en la cama y dije que “solo que no quiero que vuelvas a pasar por esto sola’. Y tú dijiste: ‘Oh, quiero casarme contigo algún día’. Y yo dije: ‘¿Por qué no hacemos eso pronto?”.

El anillo de compromiso es una joya diseñada para el meñique, herencia de la abuela de Luis, Luisa Delfina. “Es un anillo inca peruano de principios del siglo XVIII” , informó Lena a la revista.

El anillo de compromiso es de orígenes incaicos. Foto: Jonny Ruff

Detalles de la boda Dunham-Felber

El matrimonio se planeó en tan solo un mes. Dunham y Felber se encontraban sumamente ocupados con sus respectivos proyectos creativos, y todo en medio de una pandemia mundial. La novia es inmunodeprimida, por lo cual fue sumamente importante tener protocolos de bioseguridad. Todos los invitados debieron tomarse pruebas moleculares y presentar su cartilla de vacunación.

Lena tuvo múltiples damas de honor. Entre sus mejores amigas resalta la cantante Taylor Swift y la actriz Tommy Dorfman. La novia indicó que para ella era importante tener a sus amigos más cercanos presentes.

Taylor Swift, Jerrod Carmichael y Tommy Fordman fueron parte de la fiesta nupcial. Foto: Jonny Ruff

Lena y Luis tienen ascendencia judía, por lo cual incorporaron algunas de estas tradiciones en el evento, como la novia y el novio dando tres vueltas entre sí, bebiendo de la misma copa de vino, y rompiendo otra para marcar el final de la ceremonia.

Dunham resalta un momento íntimo que tuvieron en la ceremonia, cuando ambos se taparon con el talit de su rabino. “Fue mi elemento favorito, porque pudimos tener este momento en privado para nosotros frente a todos”. Mencionó también que fue un detalle importante para ella pues su abuela, quien falleció en 2016, era muy apegada a sus tradiciones judías.

“Creo que también trajo algunos recuerdos al padre de Lu [Felber], que no había ido a la sinagoga desde que era un niño”, agregó la también actriz.

Lena y Luis compartieron un momento íntimo durante la ceremonia. Foto: Jonny Ruff

El matrimonio fue transmitido por Zoom para los amigos y familiares que no pudieron asistir, especialmente para la familia de ‘Attawalpa’ en Perú.