La voz senior: participante revela que le dieron cólicos tras batallas previas al knockout

Nuevas revelaciones surgen en La voz senior. Esta vez, Leonardo Hidalgo confesó a su entrenador, Tony Succar, las complicaciones que vivió tras el último concierto que hizo en el escenario durante la batalla que lo llevó hasta la etapa de los knockouts.

Durante una secuencia del programa donde cada competidor se reúne con su entrenador, Hidalgo se sinceró con el percusionista peruano luego de que este le preguntara por su estado físico.

“Esta última (batalla) estaba pero recontra (nervioso)... Nunca me he sentido tan nervioso, que me dio hasta cólicos de los nervios”, aseguró el competidor.

Succar atinó a decirle que ello era parte natural de los artistas al momento de brindar una presentación, pero que con la práctica podrá superar.

“Tienen que ver mucho las emociones con la parte de nuestra salud. Es parte del proceso, pero poco a poco, con más experiencia, vas a ir venciéndolo”, indicó el músico.

Asimismo, el ganador del Latin Grammy le dio una serie de consejos a Hidalgo para controlar los nervios.

“Lo mejor que te puedo decir es que tomes mucha agua, que estés calmado, tranquilo y sentirte confiado porque tú tienes una gran voz”, aseguró Succar.

Luego de esa pequeña conversación, se dio paso a la presentación de Leo Hidalgo en los knockouts, donde deleitó al jurado y a los televidentes con el vals “Perdóname”. Sin embargo, su performance no fue suficiente para quedarse en competencia. Hidalgo fue superado por Eduardo Barrón, quien logró continuar en el programa con el equipo de Tony Succar.