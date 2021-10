Kiara Lozano emocionada por su ingreso a Corazón Serrano: “Prometo dar todo de mí”

Este jueves 30 de setiembre, Kiara Lozano fue anunciada como la nueva integrante de Corazón Serrano, luego de una reñida competencia en el casting organizado por En boca de todos. De ese modo, la joven de 20 años acompañará a la agrupación por todas sus giras regionales que tienen agendadas y podrá cumplir su sueño de ser parte de una de las orquestas de cumbia más importantes del país.

Por ello, a través de sus redes sociales, Kiara expresó su emoción por tener esta oportunidad y agradeció el apoyo de todos sus seguidores.

“Estoy muy emocionada y agradecida por todas las muestras de apoyo que me vienen brindando, prometo dar todo de mí para no defraudarlos, y tampoco a las personas que me escogieron”, mencionó en su breve publicación de Instagram.

Asimismo, prometió que compartirá imágenes de su primer ensayo junto a sus nuevas compañeras de Corazón Serrano.

“Mañana subiré unas fotitos en mi primer ensayo con el grupo completo. Besos y gracias a todos”, agregó.

Publicación de Kiara Lozano Foto: Instagram

Cabe mencionar que Kiara Lozano es natural de Tarapoto y se enfrentó a lo largo de la competencia a varias intérpretes que también buscaban ser la nueva voz de la agrupación norteña.

Tras ser anunciada como ganadora, su madre, quien estaba como invitada en la final del concurso del programa En boca de todos, corrió para abrazar a la joven y protagonizaron un conmovedor momento que provocaron las lágrimas de la cantante.