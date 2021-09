Khloé Kardashian revela que sufrió caída de cabello tras contraer COVID-19

En la penúltima temporada de Keeping up with the Kardashians, Khloé reveló que contrajo la COVID-19. La noticia había sido adelantada por Kylie meses antes del estreno de la entrega número 19 de la serie de E! Entertainment. Más de un año después, la madre de True Thompson detalló qué síntomas padeció durante el periodo de contagio.

La celebridad tuvo COVID-19 en marzo de 2020. Esto se reveló al público en setiembre con un adelanto de la temporada del reality familiar. Khloé se grabó a sí misma hablándole a la cámara, explicando cómo se sentía.

“He estado en mi habitación. Todo estará bien, pero fue muy malo por varios días. Estuve vomitando y temblando, me dio calor y luego frío ”.

Khloé explicó los síntomas que tuvo por el coronavirus

La menor de las Kardashian acudió a Twitter Space para conversar con sus fanáticos. En este espacio se sinceró sobre los síntomas que sufrió cuando padecía COVID-19. Señaló que perdió una cantidad significativa de cabello, y detalló que perder sus largos mechones fue “realmente una lucha”.

Khloé se grabó durante la enfermedad y compartió el audio con sus seguidores. En este se escuchó lo siguiente: “Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”.

Habló también de su sentido del gusto y el olfato: “Lo único que no perdí, pero tenía todo lo demás, como cualquier otra cosa que puedas imaginar”. Padeció también sofocaciones, vómitos y temblores.