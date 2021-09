María Fe Saldaña volvió a la casa de su madre tras confirmar embarazo

Tras confirmar su distanciamiento con Josimar y anunciar el embarazo de su primer bebé, María Fe Saldaña se trasladó a la casa de su madre para llevar su proceso de gestación. Así lo evidenció Magaly TV, la firme en un reportaje emitido este miércoles 29 de setiembre.

La joven de 20 años también compartió en sus redes sociales que volvió a su hogar de la infancia, en Santa Anita, para estar al lado de su progenitora. Como se recuerda, ella convivía con el intérprete de “La protagonista” en un departamento.

En tanto, el salsero continúa en los Estados Unidos realizando presentaciones. Cabe señalar que el cantante generó polémica al ser captado en situaciones cariñosas con una joven en una discoteca.

María Fe confirma embarazo y distanciamiento con Josimar

Las imágenes se difundieron en el programa de Magaly Medina y, horas después, Saldaña dejó en sus redes sociales un mensaje.

“Hija de mi vida, te amo mucho, perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas, pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy será solo para ti (...). Eres la persona que me da fuerzas y me ayuda a seguir adelante de todas las adversidades que se presentan”, escribió confirmando que está en la dulce espera.

PUEDES VER Josimar se luce acompañado de misteriosa mujer en el cumpleaños de su madre

“De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme, te defenderé de todos y jamás nadie nos derrumbará (...). Solo nosotros sabemos los fuertes y valientes que somos. Te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón”, agregó dejando entrever que ya no mantiene una relación con Josimar.