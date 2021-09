Janet Barboza critica a Josimar por su actitud con María Fe Saldaña: “Se sabe de qué pie cojea”

El pasado 26 de septiembre, María Fe Saldaña confirmó en su cuenta de Facebook que esperaba una hija de Josimar. Sin embargo, en la misma publicación la joven de 20 años dio a entender que ya no mantenía una relación amorosa con el salsero luego de ser captado por las cámaras del programa de Magaly Medina al lado de otras mujeres durante su viaje a Estados Unidos.

Esta actitud de alejamiento del cantante ha sido duramente criticada por algunos personajes de la farándula local. Ahora, Janet Barboza se sumó a este cargamontón y señaló que la actitud del artista nacional es reiterativa e invitó a la joven a buscar ayuda profesional para superar este complicado momento.

“No me sorprende la actitud de él, creo que su comportamiento es reiterativo, tiene un determinado perfil y se sabe de qué pie cojea. Pero como madre de una chica de 25 años me preocupa que una jovencita como María Fe, que no pasa los 22 años, no reciba ayuda psicológica para superar sus problemas”, expresó la presentadora.

Asimismo, Janet Barboza afirmó sentirse muy identificada con María Fe Saldaña, ya que tiene una hija de 25 años a quien no le gustaría ver en la misma situación. Incluso, en una reciente edición de América hoy un especialista aseguró que la joven debe llevar ayuda profesional ante el momento que vive con Josimar.

María Fe Saldaña confirma embarazo. Foto: Maria Fe Saldaña/ Facebook

“Me apena mucho por su edad, pero tiene que sobreponerse, pues, aunque celebremos la llegada de una criatura, también debe tener las condiciones para crecer bien y crezca en un ambiente saludable. En el programa (América hoy) tuvimos la presencia de una especialista y aconseja que debe recibir la ayuda profesional”, añadió.