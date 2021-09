Ana de Armas: “Es un lujo que escriban un personaje para ti”

La actriz cubana Ana de Armas ha sido una de las estrellas más buscadas en la alfombra roja de No Time to Die, la última película de James Bond. Pero también ella y el elenco coincidieron con la realeza en la fiesta posterior al estreno celebrado en el club Annabel’s de la capital británica. Tanto el príncipe Guillermo y Kate Middleton como el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles acudieron a la gala y charlaron con la actriz, quien adelantó a la prensa que su personaje dista de las anteriores ‘chicas Bond’. “Me divertí muchísimo interpretando a ‘Paloma’. Está en Cuba y a James Bond le dicen que esta agente le va a ayudar. Él espera encontrarse a una agente muy preparada y con experiencia, y la realidad es que ella lleva tres semanas en el trabajo, pero tiene la confianza de que sabe que va a hacerlo bien”, dijo la actriz de la serie ‘El internado’ al programa español ‘El hormiguero’, y declaró sobre el guion creado expresamente para ella. “Es un lujo que te escriban un personaje para ti, porque cuando te conocen te dan todas esas cosas interesantes con las que puedes jugar. (No Time to Die) es una película muy especial porque vamos a ver la evolución de los personajes femeninos, en la cual no va a ser más ‘la chica Bond’, va a ser ‘la mujer Bond’, con lo cual es súper excitante formar parte de una película en la que esta historia cambia”.

En otro momento, la intérprete que vivió su niñez en Santa Cruz del Norte, a 30 millas de La Habana, ha declarado que no se sintió “fuera de lugar siendo parte de una gran producción” porque Craig y ella se hicieron amigos. “Amo a Daniel. Es implacable. No importa cuán exhausto esté o cuántos huesos rotos tenga, todavía aparece y va a trabajar todos los días. Es tan inspirador”.

El príncipe Guillermo saludando a la actriz en la fiesta de gala posterior al estreno celebrada en Londres. Foto: Getty Images

“Debería verse en la pantalla más grande posible”

Después de varios retrasos en el lanzamiento, la proyección de la última película de James Bond ha puesto a la crítica de su lado, según las primeras reacciones.

“Que esta franquicia de mayor duración en la historia del cine siga siendo sólida es un milagro en sí mismo, pero después de ver la última edición, proyectada simultáneamente para críticos en 20 países de todo el mundo, tengo que decir que gran parte del mérito por mantenerlo vital tiene que ir a Craig, quien verdaderamente humanizó a James Bond, le dio más complejidad que nunca y lo llevó firmemente a un nuevo siglo. No Time to Die merece ser visto por ojos nuevos. Y como dijo Craig, debería verse en la pantalla más grande posible porque ahí es donde fue hecho para ser visto”, escribe Deadline.

