María Pía Copello responde a usuarios que la critican por su edad y el contenido que realiza

No es la primera vez que María Pía Copello recibe críticas por publicar videos cómicos o de baile en sus plataformas de Instagram y TikTok. Es por ello que la conductora de televisión sabe responder con humor y respeto a las constantes palabras de sus detractores.

Esta vez, la animadora decidió emitir un mensaje de manera peculiar para dirigirse a las personas que constantemente mencionan la edad de Copello como un factor que la imposibilitaría de realizar el tipo de contenido que hace en redes.

La exfigura de América Televisión publicó un video donde se le observa moviéndose al ritmo de un fondo musical con efectos de balas y simula esquivar cada frase que ha recibido en más de una oportunidad.

“Vístete como señora, ya no tienes edad para esas ridiculeces, ¿No tienes esposo?, cuida a tus hijos”, se leía en el video.

Asimismo, añadió una descripción para sus seguidores.

“No, no es que les de importancia a las cosas que me dicen los haters, solo me divierto respondiéndoles. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué debería contestar?”, consultaba María Pía en su página.

A pesar de ser clara con su mensaje, hubo usuarios que siguieron criticándola.

Afortunadamente, más fueron los comentarios positivos para la conductora.

“Todo lo que haces es muy profesional, no se te ve vulgar, aún así siempre van a haber críticas. Sigue siendo mejor cada día”, “Me encanta el sarcasmo con que contestas y más aún que no lo entiendan”, “Quiero ser como tú cuando sea grande”, manifestaban algunos seguidores de Copello en sus comentarios.