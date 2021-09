Maluma en Instagram sobre video donde golpea a fan por tocarlo: “Que quede como enseñanza”

El cantante colombiano Maluma protagonizó un video en el que golpea a un fan que se le acercó para tomarlo del brazo. En las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, el intérprete de “Felices los cuatro” le da un manotazo al joven como reacción al evidenciar su molestia.

Tras el hecho, el ganador del premio Grammy se pronunció en Instagram y explicó el porqué de la violenta respuesta que tuvo. “Amo su cariño, mi gente, pero hay cosas que se pasan de la línea ”, sostuvo.

“Cuando uno le agarran de la mano, es incómodo. Sea famoso o no. Así que te diría yo que hay que ser un poquito más respetuosos“, agregó el artista.

En otro momento de la serie de videos que compartió en sus historias, Maluma envió saludos a sus fans y expresó el cariño que siente por ellos.

“Amo ese cariño que me dan de todas las maneras y lo siento aquí, en mi corazón, pero que quede como enseñanza y no agarrar a la gente del brazo duro. Demuestren cariño y amor, hay muchas maneras, esa no es. Los amo”, reiteró.

Maluma aclara si tiene una relación con Kim Kardashian

Maluma y Kim Kardashian fueron vinculados sentimentalmente luego de que la empresaria anuncie el fin de su matrimonio con Kanye West.

Al respecto, el colombiano aseguró que solo es amigo de la joven madre. “La gente empezó a hablar de ello. No sé por qué empezaron a preguntarle también a ella sobre el tema. Tal vez porque estaba divorciándose y todo eso, ¿sabes? Somos buenos amigos. Ni siquiera hablamos demasiado a menudo, pero nos deseamos el uno al otro todo lo mejor”, dijo el intérprete de 27 años.