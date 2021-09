Instagram: Andrés Hurtado estalla contra Ernesto Pimentel por no invitarlo a su cumpleaños

El último 20 de septiembre, Ernesto Pimentel celebró su cumpleaños 51 con un programa especial en El reventonazo de la Chola. En aquella edición, el conductor recibió múltiples regalos por parte de sus compañeros, pero también fue sorprendido por su hijo de solo dos años. Juntos protagonizaron una emotiva escena.

Además de ello, el personaje televisivo organizó un almuerzo con su entorno más cercano. Sin embargo, a este encuentro no estuvo invitado Andrés Hurtado, quien expresó su enojo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El también conductor arremetió contra su colega y dejó en claro que debido a este desplante, no lo llevará como su compañero a TV Azteca. Como se recuerda, el presentador peruano acaba de firmar un contrato con la televisora mexicana.

“El señor Ernesto Pimentel hizo un almuerzo en su casa por su cumpleaños, al cual NO ME INVITÓ. Pensé en algún momento llevarlo como mi COANIMADOR a Azteca TV tal cual me lo pidió... ¡PUES AHORA NO LO VOY A LLEVAR! ¡Que vaya a Viva TV!”, escribió en su publicación al lado de una hilarante foto.

Andrés Hurtado pasó a formar parte de Azteca TV hace algunas semanas.

Andrés Hurtado fue recibido como una estrella de rock en Azteca TV

Andrés Hurtado arribó a firmar su nuevo vínculo con Azteca TV a bordo de un lujoso auto de la marca italiana Ferrari.

De igual forma, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés paseó en un helicóptero por la ciudad de México y recorrió las principales calles acompañado de los tradicionales mariachis.