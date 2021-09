Residente manda contundente mensaje a J Balvin tras su crítica a los Latin Grammy 2021

El pasado 28 de septiembre, las redes se conmocionaron al ver el twitter de J Balvin en donde se quejó por el poco respeto hacia los artistas por parte de los Grammy 2021. El colombiano hizo dos publicaciones en donde exhortó a que sus compañeros del género estén de su lado y no vayan a la premiación. Esta reacción despertó el malestar de muchos artistas, entre ellos el exintegrante del grupo musical Calle 13, René Pérez.

El puertorriqueño se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y publicó un video de más de dos minutos en donde se dirigió directamente a Balvin explicándole por qué su postura estaba equivocada , pues para él los Grammys sí valoran a los artistas.

“Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, cuestionó Residente.

No obstante, el rapero afirmó que hay varios artistas del género urbano que a diferencia de él sí se han ganado el éxito con buena música y sí merecen una nominación a los Grammy. Entre ellos, C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Akapellah, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, Jhay Cortez, Farina, Myke Towers, Rafa Pabon, Youtuel y Beatriz Luengo, Camilo, Juan Luis Guerra y Natalia Lafourcade.

Finalmente, Residente hizo una metáfora con la finalidad de que Balvin pueda entender su idea y le argumentó que su música funcionaba como un carrito de hotdogs al cual la gente acude, pero que de vez en cuando las personas optarán por consumir algo más sano y de mejor calidad, por lo que preferirán ir a un restaurante con otro tipo de comida.

“Tienes que entender, José. Es como si un carrito de hot dogs se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. No me malinterpretes, José. A todo el mundo le gustan los hot dogs. Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien , se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante”, mencionó el rapero.

Por otro lado, los puertorriqueños Arcángel y Myke Towers subieron historias a sus cuentas oficiales de Instagram en las que mandaron mensajes indirectos a Balvin por estar en contra de los Grammy. Don Omar, por su parte, dejó su comentario en el post de Residente y tildó de ignorante el pensamiento de J Balvin. “No hay peor tiniebla que la ignorancia”, agregó.

J Balvin responde a la opinión de Residente

Aunque la publicación fue borrada en menos de seis horas del Instagram de Residente, fue de sorpresa para muchos fanáticos ver que J Balvin contestó el video. El colombiano solo optó por escribir: “Respeto tu opinión”.

J Balvin critica al Latin Grammy

Pese a encontrarse en las categorías Canción del año y Mejor canción urbana con sus temas “Agua” y “A fuego”, respectivamente, el colombiano criticó duramente a esta ceremonia afirmando que los utilizan para generar rating, pero no les otorgan el respeto que se merecen.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado, para que no vengan de que estoy dolido)”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que J Balvin pidió sus compañeros del género del reguetón no asistir el próximo 18 de noviembre a la ceremonia de premiación de los Latin Grammy a modo de protesta.