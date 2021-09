Dayanita pide respeto tras prueba de ADN: “No quiero ser la burla de nadie”

En la última edición del programa Andrea se confirmó que Dayanita no tiene un hijo con Pamela Gómez. La integrante de El wasap de JB protagonizó una dramática escena tras enterarse de que no tenía ningún vínculo sanguíneo con el pequeño de 10 años, pero aseguró que el resultado del examen no es impedimento para quererlo.

Sin embargo, y antes de conocer qué decía la prueba de ADN , la actriz cómica se tomó unos minutos para dejar en claro lo mucho que quiere al niño y enviar un mensaje a todos aquellos padres que evaden su responsabilidad. Además, Dayanita aprovechó para pedir que a sus detractores que no se burlen de su casa y menos del pequeño, que no tiene la culpa de todo lo que se ha expuesto públicamente.

“Lo quiero mucho, amo a mi familia, a mi mamá. (Hay) padres que les llega altamente buscar la paternidad de sus hijos o viven felices sin tener algún tipo de carga, pero para mí no ha sido fácil ”, dijo en el programa de Andrea Llosa, quien se mostró conmovida por las palabras del personaje de televisión.

“ No quiero ser la burla de nadie ni tampoco que se burlen del niño. Nadie tiene derecho a burlarse de nada ”, añadió.

¿Qué dijo Dayanita tras conocer que el niño no es su hijo?

Dayanita se mostró visiblemente afectada por el resultado de ADN, pero se negó a perder contacto con el niño, a quien quiere como un verdadero hijo.

“No creas que me quitan un peso de encima porque me dijeron que no es mi hijo. Yo estoy feliz por haber aclarado todo esto, siempre lo voy a llevar en mi corazón porque para mí ha sido mi hijo”, dijo entre lágrimas.