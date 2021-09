Dayanita en Andrea: ¿cómo le fue en rating al programa con resolución del caso de la cómica?

La última edición del programa de Andrea Llosa tuvo una revelación que mantuvo en suspenso a gran parte del Perú. Luego de varios días, finalmente se reveló que Dayanita no tiene un hijo con Pamela López, luego de conocerse los resultados del examen de ADN al que fue sometido el pequeño .

A pesar de ello, la actriz cómica aseguró que el menor seguirá siendo como su hijo, mientras derramaba algunas lágrimas tras conocer el desenlace. “Discúlpame por tanta insistencia. No creas que me quitan un peso de encima porque me han dicho que no es mi hijo. Yo estoy feliz, primero por haber aclarado todo esto, pero siempre lo voy a tener en mi corazón, siempre lo voy a llevar presente a donde me vaya porque, para mí, ha sido mi hijo”, expresó.

Y aunque miles de personas estuvieron pegadas a las pantallas de ATV, el espacio televisivo conducido por Andrea Llosa no fue lo más visto de este miércoles por la noche. La novela Luz de luna fue la que lideró el rating por delante de La voz senior y del talk show Andrea.

La producción de América TV alcanzó los 19,8 puntos, mientras que el programa de ATV logró 13,2. Por su parte el reality de canto de Latina se quedó en el tercer lugar de las preferencias en el mismo horario con 9 puntos.

Dayanita no quiere burlas tras el resultado negativo de ADN

La integrante de El Wasap de JB se dirigió al público luego de conocerse que no tiene un hijo con Pamela López y pidió respeto tanto para ella como para el menor de 10 años.

“Lo quiero mucho, amo a mi familia, a mi mamá. (Hay) padres que les llega altamente buscar la paternidad de sus hijos o viven felices sin tener algún tipo de carga, pero para mí no ha sido fácil. No quiero ser la burla de nadie ni tampoco que se burlen del niño. Nadie tiene derecho a burlarse de nada”, precisó.