Daniela Darcourt celebra 16 años de vida artística: “No tengo cómo agradecer tanto amor”

Daniela Darcourt se mostró súper emocionada en redes sociales tras las numerosas muestras de cariño que ha recibido por parte de sus amigos y seguidores por los 16 años de trayectoria artística que ha cumplido el día de hoy.

Fue el 30 de setiembre de 2005 cuando la salsera comenzó en la industria musical, y desde ese momento, su carrera no ha dejado de despegar. Es por ello que la intérprete compartió su alegría en redes sociales.

“Un día como hoy, hace 16 años, empecé mi carrera en el arte, ganaba lo necesario para comerme una salchipapa con mi madre y para el taxi que nos llevaba de regreso a casa”, recordaba Darcourt.

La cantante también manifestó su gratitud hacia las personas que la ayudaron a crecer profesionalmente.

“Quiero darles las gracias a todos mis profesores, a mis buenos amigos, a mis músicos, a los compañeros musicales, a mi familia, a mi equipo de trabajo y a ustedes. Sin su amor, cariño y apoyo, nada de lo que vivo hoy hubiera sido posible (...). A por muchos años más bailando, cantando, creando momentos y riendo juntos”, finalizó la intérprete.

Daniela Darcourt cumple 16 años de trayectoria. Foto: Daniela Darcourt/ Instagram

Asimismo, Daniela compartió en sus historias de Instagram las efusivas muestras de cariño de sus seguidores, amigos y familia.

“Hoy estoy de aniversario, son 16 ‘añasos’ y quiero que vean la cantidad de regalos que tengo”, dijo la cantante mientras mostraba la inmensa cantidad de regalos que llenaban su escritorio.

“Gente, muchísimas gracias, no tengo cómo agradecerles por tanto amor, me fascina, me encanta, tengo muchos regalos, que sean millones y millones de años más juntos, los amo”, finalizó la intérprete.