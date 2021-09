Captan momento en que Maluma golpea a fan por tomarlo del brazo en Nueva York

El artista colombiano Maluma se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que es captado agrediendo a un fanático en Nueva York. En el corto clip, el cantante se muestra en compañía de su equipo de seguridad mientras se dirige a una camioneta.

En el video subido a la red social TikTok, aparece Maluma en Times Square en Nueva York, donde varios fans acudieron a él para pedirle tomarse unas fotografías.

Varios seguidores se encontraban alrededor del cantante y su equipo, pero uno de ellos decidió acercarse más al intérprete de “Hawái” y llegó a sujetarlo del brazo. El contacto hizo evidente la molestia del colombiano, pues este le dio un manotazo al fan para que lo soltara . Acto seguido, el hombre se disculpó de inmediato con él, y Maluma solo atinó a seguir su camino.

Miles de personas comentaron el video de TikTok respaldando en su mayoría la respuesta del colombiano.

“ Por ser famoso no tiene que permitir que le hagan daño, todos haríamos lo mismo ”, “ Si alguien me aprieta así hubiera reaccionado igual, no se hagan los que no ”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en la publicación.

Respuesta de Maluma por el incidente del manotazo

Luego de que el video se viralizara rápidamente en redes, Maluma se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para hablar de lo sucedido.

“ Hay cosas que se pasan de la línea y cuando a uno le agarran duro la mano a cualquier persona le incomoda sea famoso o no , así que te diría yo que hay que ser un poquito más respetuosos”.

Asimismo, el cantante de género urbano agradeció el cariño que recibe de sus fans, pero pidió que lo respeten y que demuestren su aprecio hacia él de otras maneras.