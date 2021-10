Beatrice Luigi Gomez, la primera miss universo Filipinas declarada abiertamente queer

Un día histórico para el mundo de la belleza. Beatrice Luigi Gomez es la primera miss universo Filipinas abiertamente queer y tendrá la importante labor de representar a la nación asiática para los certámenes Miss Universo y Miss Internacional.

Para comenzar, entendamos qué significa ser queer. Dentro del abanico de orientaciones sexuales e identidades de género (LGBTIQ+) se encuentra la letra ‘Q’, la cual significa en pocas palabras que no se encasilla en un solo género, que no tiene una identidad de género mayoritaria. “A veces me siento Beatrice y otras me siento Luigi”, aseguró la citada modelo.

Bea, como la llaman en su círculo más cercano, venció a otras 27 candidatas al competir en la noche de coronación celebrada en Panlao, Bohol. Tendrá el importante trabajo de representar a Filipinas en el certamen de Miss Universo 2021, que se llevará a cabo en Israel en diciembre.

Beatrice Luigi Gomez representará al país asiático en el Miss Universo realizado en Israel este año. Foto: Instagram

PUEDES VER: Janick Maceta y Varo Vargas celebran triunfo de Solana Costa en el Miss Teen Mundial

Al obtener la corona, las críticas, en su mayoría de origen religioso, surgieron casi de inmediato. Sin embargo, Bea no se intimidó y respondió con argumentos similares.

“Cuando la gente me condena porque dice que no es lo que dice la Biblia, de alguna manera siempre me recuerda que poder decir quién soy en el escenario, frente a miles de personas, era lo que Dios quería que hiciera” , sostuvo Bea en una publicación de Instagram en 2020.

Su triunfo es también uno para su comunidad, al vivir en uno de los países más conservadores donde el matrimonio para personas del mismo sexo está prohibido. Incluso, su presidente, Rodrigo Duterte, ha tenido varios comentarios homofóbicos y misóginos, por lo que uno de los mayores sueños de la miss universo Filipinas es que los miembros más jóvenes de la comunidad LGBTIQ+ estén libres de acoso y violencia.