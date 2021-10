Álvaro Rod tras dar positivo a la COVID-19: “Estoy bien, pero pudo haber sido peor”

Hace una semana, Álvaro Rod fue internado en la Villa Panamericana luego de contagiarse del coronavirus. En ese momento, el cantante informó, mediante un comunicado, que tras ser diagnosticado con la enfermedad presentó síntomas fuertes, como dolor de cabeza, fiebre, entre otros, por lo que fue llevado al complejo ubicado en Villa El Salvador.

“ Este virus es muy terrible. La pasé muy mal los primeros días, pero poco a poco me estoy recuperando . No se confíen a los que no les ha dado; al contrario, sigan cuidándose”, expresó el joven salsero.

PUEDES VER: María Pía Copello responde a usuarios que la critican por su edad y el contenido que realiza

De ese modo, el salsero está respondiendo favorablemente a la enfermedad, según mencionó mediante sus redes sociales, donde aseguró que está recibiendo los mejores cuidados del personal de salud.

“Hola a todos. Hace una semana di positivo a esta terrible enfermedad que todos conocemos. Venir a la Villa Panamericana fue la mejor decisión que tomé, ya que aquí me encuentro con los mejores profesionales monitoreándome las 24 horas del día, y son súper amables conmigo, de paso protejo a los míos aislándome de ellos”, se lee en su publicación de Instagram.

Publicación de Álvaro Rod Foto: Instagram

Asimismo, el intérprete peruano pidió a todos sus seguidores que continúen protegiéndose del virus, pues muchas personas han bajado la guardia en los últimos meses, a pesar de que todavía no estamos libres de una posible tercera ola de contagios.