Walter Obregón a Magaly Medina tras acusaciones de infidelidad: “No hay nada”

Susy Díaz decidió celebrar su cumpleaños en Cancún, y cuando se pensaba que ya estaba superando a su expareja, Walter Obregón, las cámaras la captaron junto con él en el aeropuerto esperando a tomar su vuelo. Incluso, su hija Flor Polo quedó sorprendida cuando se enteró de la noticia en un programa de América TV.

Este hecho daría a entender que la ‘Reina de la Farándula’ estaría intentando dar una segunda oportunidad a la relación que terminó tras el ‘ampay’ de Walter Obregón con Iris Castillo, quien lo denunció después por violencia física y psicológica.

Lo único que reveló Susy sobre sus planes para su onomástico fue que viajaría acompañada, más no confirmó quién sería el acompañante. “Viajaré acompañada, soy una mujer soltera, pero jamás sola. No pregunten mucho, no sean tan curiosos. Ahora vivo el amor sin compromiso. He aprendido a quedarme callada porque siempre hay envidiosas que me salan, necesito ser feliz a mi manera y que todos los caballeros sean felices conmigo”, declaró.

Sin embargo, las cámaras de Magaly TV, la firme habrían descubierto a dos nuevas conquistas del ‘Príncipe de Huarmey’, según declaraciones de Iris Castillo. “Hay rumores que te vinculan hasta con dos personas de tu barrio allá en Huarmey. Parece que según lo que nos han informado, tú estarías otra vez repitiendo lo mismo. Como Susy no te ve por Huarmey, tú podrías hacer lo mismo que le hiciste con Iris” , comentó Magaly Medina a Walter Obregón durante su último programa.

En la nota que pasó el programa se vio como el reportero le pregunta a la expareja si tiene algún conocimiento sobre si Susy Díaz y Obregón han vuelto. “No creo, porque Walter estaba hace más de un mes conviviendo con una chica en Huarmey. Incluso, pasaba por mi casa ”, dijo Iris Castillo.

Además, la expareja habría dado a entender en la entrevista que el empresario habría aceptado viajar a México solo por el hecho de tener todos los gastos pagados.

Frente a todo lo expuesto, Walter Obregón solo atinó a negarlo todo. “A mí háblame con pruebas, algo comprometedor, ahí no pasa nada”, comentó seguro de sí mismo a Magaly Medina. Por el momento, Susy Díaz no ha dado ninguna declaración sobre estos nuevos rumores.