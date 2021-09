Vania Bludau debe irse de Reinas del show por su poco esfuerzo, según Milena Zárate

La cuarta gala de Reinas del show dejó a tres participantes en sentencia. Milena Zárate, Vania Bludau y Diana Sánchez tendrán que dar lo mejor de sí para seguir en competencia y alzar la copa de esta temporada.

Al ser consultada por su opinión sobre su sentencia, la colombiana indicó: “El jurado está un poco ciego (risas); el jurado sigue calificando muy alto a algunas participantes y debería ser más rígido en su puntuación. Esto es una competencia y cualquier cosa puede pasar”.

Según Milena Zárate, en la quinta gala de Reinas del show demostrará por qué ha sido convocada a esta temporada. “Por más que haya muchas competidoras que están más preparadas que yo y tengan más experiencia, les digo que igual se preparen, porque soy un hueso duro de roer. Para que me saquen de la competencia se necesitará una y veinte más”, recalcó.

“Este sábado yo me quedo en Reinas del show. La gente también ve el esfuerzo, la dedicación, yo siempre estoy enfocada, doy mi 200% en cada presentación, y la gente valora eso. Mi crecimiento ha sido ascendente en cada gala”, añadió.

Por otro lado, Milena Zárate se refirió a las otras dos competidoras que también están en sentencia, sobre todo a Vania Bludau, quien, según dijo, debería salir de la competencia. “Creo que Vania debería irse de la competencia, desde que ingresó al programa no se le ha visto. Baila todo igualito, está super lenta, no se le ve el amor, el cariño, el esfuerzo, la veo dejada ”.

Vania Bludau quedó sentenciada junto a Milena Zárate y Diana Sánchez. Foto: Vania Bludau/ Instagram

La colombiana también habló sobre Melissa Paredes, quien el martes confirmó que dio positivo por COVID-19, y quien también forma parte de la temporada de Reinas del show. “Yo me cuido al 200%, trato de no tener contacto con mis compañeras para cuidarme y para cuidarlas. Tengo mis dos vacunas, pero me cuido mucho”, concluyó.