Stephanie Valenzuela brinda mensaje sobre cómo reconocer una relación violenta

Stephanie Valenzuela sorprendió a amigos cercanos y fanáticos al publicar, en su cuenta oficial de Instagram, consejos sobre cómo evidenciar un romance violento .

“Según ellos, quieren lo mejor para nosotros y quieren manipularnos y controlarnos en cosas que no tienen sentido. Está bien que alguien te diga cosas buenas para ti, que estudies, que leas, pero no es para tanto”, comenzó diciendo en sus historias.

“ Pero que alguien quiera modificar cómo te peinas, cómo te vistas, si bailas o no bailas, qué tipo de música cantas. .. No, hay que saber diferenciar cuando alguien te da un consejo porque te ama, y cuando alguien quiere apropiarse de tu vida . Así que amigas, démonos cuenta”, añadió.

Como se recordará, hace algunos meses, la popular Paula Manzanal comentó que ella siempre advertió a ‘Tepha’ Valenzuela acerca de la actitud impulsiva que presentaba Luka Lah, expareja de Valenzuela, cuando fueron salientes.

“ Conmigo siempre fue súper agresivo en su forma de actuar y de hablar, y yo se lo advertí a ella” , refirió en aquel entonces la modelo.

Stephanie Valenzuela responde a periodista que minimizó su denuncia por intento de feminicidio

Stephanie Valenzuela apareció en el programa Magaly TV, la firme para pronunciarse sobre las declaraciones del conductor mexicano Luis Borrego, del programa Suelta la sopa, luego de que minimizara su denuncia de agresión contra Eleazar Gómez en noviembre del 2021.

En efecto, la joven manifestó su indignación contra el personaje de televisión. “A Luis (Borrego) lo tengo entre ceja y ceja. Le respondí en una porque esta no es la primera vez, ya son varias veces que habla est****”, expresó Stephanie.