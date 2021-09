Said Palao y Alejandra Baigorria se enfrentaron en batalla de rap de Esto Es Guerra

Said Palao y Alejandra Baigorria llevan más de un año de relación y ya han comentado en varias entrevistas sobre la posibilidad de formar una familia en un futuro, incluso sobre la preferencia del sexo del bebé. Durante una de las batallas de rap del programa Esto Es Guerra, en el que justamente ambos se enfrentaron, Palao le hizo un pedido a su novia.

“Que digas eso no me hace daño, eres tan intensa, me sigues hasta el baño. Pero la verdad, yo a tus reglas me rijo solo no me presiones con tener un hijo”, fue parte del rap de Said que terminó volviendo loco a todos los participantes.

Ante los señalamientos contra el participante, Baigorria dijo en una entrevista para América TV que solo fue un intercambio de bromas. “Yo lo tomo a chiste, hay siempre gente en los comentarios ‘ay, que por qué lo presionas’. Said y yo tenemos planes a futuro, lo tenemos clarísimo y nosotros nos bromeamos así porque justamente son bromas, son cosas del momento, nos hemos reído todos”, indicó.

Hace unas semanas, la rubia celebró su cumpleaños número 33 al lado de sus padres, pareja y amigos, quienes aprovecharon el momento para preguntar si ya tenía en mente ser mamá pronto. Sin embargo, la ‘barbie de Gamarra’ lo negó pues actualmente se encuentra enfocada en un proyecto personal.

Said comentó en varias ocasiones el deseo de un día convertirse en progenitores. “Claro en un futuro sí, de todas maneras (...) tampoco tan lejano, tampoco de acá a 10 años, pero sí en un futuro formar una familia”, contó para En Boca de Todos.

Son una de las parejas más estables en el mundo de la farándula y no dejan de demostrar el amor que se tienen, como en el cumpleaños de Alejandra, en el que Palao la sorprendió con un lujoso regalo. “Hoy te engreiremos como se debe, que cumplas muchos años más conmigo a tu lado, te amo”, escribió en su post de Instagram.