Rodrigo González cuestiona exposición de hija de Andrea San Martín: “Hay que tener prudencia”

¡Habla claro! Rodrigo González dio su punto de vista ante la polémica desatada entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, su expareja, quien expresó su indignación por los videos que la empresaria ha compartido en redes sociales, donde aparece Sebastián Lizarzaburu bañando a la hija del piloto. Por ello, ‘Peluchín’ criticó que la modelo permita una excesiva exposición de su pequeña.

“Si fuera mi hija, me preocuparía exactamente igual. Si tú, Andrea, confías en tu novio y tienes toda la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya. Entonces, hay comportamientos que no se pueden aceptar”, mencionó al inició el conductor de Amor y fuego.

“Yo, como padre, veo que el novio de la mamá de mi hijo tiene esos comportamientos y no me gustaría nada. Cuando hay menores de edad involucrados que no son tus hijos, la cosa cambia completamente. Hay que tener mucha prudencia , porque hay cada loco...”, agregó.

Asimismo, Rodrigo González dejó entrever que muchos personajes de la farándula utilizan a sus hijos para tener mayor alcance en sus redes sociales y poder atraer marcas.

“Hay gente que carece de talento y utiliza a los hijos, mascotas, porque saben que eso sensibiliza al público... Los utilizan para atraer marcas, ganar likes, y no saben el daño que les están haciendo. Hay muchos padres que explotan a sus hijos”, finalizó.

Cabe mencionar que por este conflicto, Juan Víctor Sánchez mencionó que se ha visto en la obligación de enviar una carta notarial a Andrea San Martin. Ante ello, la influencer aseguró que tratará de llegar a un acuerdo con el padre de su hija.

“Créeme que yo estoy enterada desde hace muchos días atrás, pero ya saben que yo manejo esto de otra forma, lo manejo de la forma en que mejor pueda. Lo conversaré, haré lo que tenga que hacer, pero de que se tiene que solucionar, se tiene que solucionar. Tomaré cartas en el asunto, es lo que corresponde”, concluyó.