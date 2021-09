Patricio Parodi sobre competir con Guerreros Puerto Rico: Estoy en las últimas sesiones de terapia

Patricio Parodi no logró competir en Guerreros México, pues tuvo una lesión en plena competencia. Ahora, el chico reality espera estar recuperado para cuando Esto es guerra enfrente a Guerreros Puerto Rico, el próximo 8 de noviembre.

Asimismo, en la reciente edición de América espectáculos, Patricio Parodi comentó que desea estar en un 100% para competir con sus pares.

“En realidad tengo cinco semanas, un mes y una semana para que vengan, así que acá los vamos a esperar, acá van a haber competencias de todo. Creo que no habrá solo competencias de acá como pasó en México, sino que van a haber competencias de acá y competencias de allá”, expresó en un inicio.

Luego, el chico reality contó que se encuentra en sus últimas terapias para recuperarse de la fuerte lesión que tuvo en México.

“Espero llegar a esa fecha, en realidad ya falta muy poco. Estoy en las últimas sesiones de mi terapia, ya estoy haciendo un poco de ejercicio, pero porque he tenido el músculo dormido casi un mes, entonces recién lo estoy reactivando de a poquitos, pero todavía no puedo competir porque como acá no podemos ir de a poquitos, vamos a ir duro, me podría volver a lesionar. Entonces, esta semana es de recuperación y ya el fin de semana, si me siento bien, espero poder empezar a competir”, afirmó.