Mario Irivarren no descarta reforzar a Vania Bludau en Reinas del show: “Seguro se da”

Vania Bludau tuvo una jornada bastante desafortunada en la última edición de Reinas del show por lo que quedó en zona de sentencia al lado de Milena Zárate y Diana Sánchez. Pese a ello, la exchica reality cuenta con todo el apoyo de Mario Irivarren, quien reveló que su novia viene trabajando muy duro para ganar esta competencia.

Sin embargo, el integrante de Esto es guerra también reveló que Vania se encuentra bastante extenuada debido a la carga de trabajos durante la semana. Según su versión, esto pudo haber sido uno de los factores por las que no estuvo del todo bien en la edición pasada del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“La pobre de Vania está destruida hasta el día de hoy. Todos los días me pide que la masajee, se siente mal porque están sobre exigiendo su cuerpo a otro nivel, pero así es la competencia, es dura, son unas 10 semanas duras en las que hay que darlo todo y toca descansar y comer bien”, precisó para América Espectáculos.

A lo largo del tiempo, Reinas del show se ha caracterizado por los sorpresivos refuerzos que llevaron los que se encuentran en sentencia. En ese sentido, Mario Irivarren no descartó en apoyar a Vania Bludau, aunque no cree que sea necesario para el programa de este sábado donde cree q su novia no tendrá problemas para salvarse.

“Yo creo que la va a librar sin problemas, pero ya más adelante viene lo complicado y ahí si me gustaría acompañarla, pero no quiero que me paren a un costado de adorno, yo sí quiero intervenir. Bachata no me sale, pero salsa sí, podríamos probar por el lado de la salsita, ojalá que se dé más adelante seguro se da, yo con tal de acompañarla y estar ahí dándole mi apoyo, contento”, agregó.