Magaly Medina se molesta en vivo con su equipo de producción: “Un poquito más de criterio”

El martes 28 de setiembre, Magaly Medina regañó en vivo a su equipo de producción por demorar en poner las imágenes que ella estaba solicitando. Esto sucedió cuando la figura de ATV comentaba una nota sobre Sheyla Rojas y su residencia en Jalisco, México.

“¿Puedes ponerme lo de la casa? Porque estoy viendo a Sheyla paseando”, dijo la conductora luego de interrumpir sus comentarios sobre la vivienda de la exintegrante de EEG en Guadalajara.

“Esa es una tequilera. Esa no es la casa. Estoy pidiendo las tomas de la casa”, exigió. “Las tomas de la casa”, volvió a pedir. “ ¿Por qué no me hacen caso?, ¿por qué (no) son más ubicados?”, preguntó Magaly Medina sin ocultar su fastidio.

Luego, cuando colocaron el video que correspondía, la conductora de Magaly TV, la firme dijo: “Eso te estoy pidiendo. O sea, un poquito más de criterio a la hora pasarme las imágenes”.

Esta no sería la primera vez que Magaly Medina se molesta con su equipo de producción. Un hecho similar ocurrió cuando presentaba una nota sobre Michelle Soifer.

“¿Puedes ponerme por favor la entrevista? Tengo una descoordinación, disculpen ustedes señores del público. No es la primera vez, pero son temas de orden interno que prometo se van a solucionar”, aseguró en aquella ocasión.