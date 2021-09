Magaly Medina a Gisela Valcárcel: Debes poner protocolos más serios para elegir conductoras

Las conductoras principales de América hoy, programa producido por Gisela Valcárcel, no se presentaron en el set el último martes 28 de setiembre de televisión tras confirmarse que Melissa Paredes se contagió de coronavirus. A pesar de que Ethel Pozo y Janet Barboza no tienen la enfermedad, se aislaron en sus casas hasta esperar un tiempo prudente. Este hecho no pasó desapercibido por Magaly Medina.

Durante un enlace en vivo con ambas, Gisela Valcárcel también se conectó y aseguró que tomará medidas más estrictas para evitar la propagación del virus en su programa y se solidarizó con la esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

Tras esto, Magaly Medina no dudó en opinar al respecto y recomendó a la conductora de Reinas del show que haga un casting más exhaustivo al momento de elegir a las presentadoras de América hoy.

“Gisela dice que está preocupadísima porque una de sus conductoras (Melissa Paredes) dio positivo al COVID-19, y ha dicho que ahora los protocolos serán muy estrictos en el programa del sábado. Ya los protocolos los conocemos todos, ya estamos bastante experimentados en esto del COVID-19, pero por qué no pones protocolos más estrictos para elegir conductores de televisión ”, dijo Magaly Medina, quien suele criticar a Gisela Valcárcel.