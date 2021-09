Madre de Isabel Pantoja, Ana María Martín Villegas, fallece a los 90 años

Después de recibir el alta a fines de la semana pasada, luego de haber estado ingresada desde el 17 de septiembre en Hospital Universitario de Puerto Real durante varios días, la madre de Isabel Pantoja, Ana María Martín Villegas, ha fallecido este miércoles en Cantora —la finca familiar donde vivía— a los 90 años de vida.

Doña Ana estuvo acompañada de sus hijos Isabel, Agustín y Juan hasta el último momento. Según ha informado la web El Español, la matriarca del clan será incinerada este miércoles en el tanatorio de Jerez de la Frontera, en la más estricta intimidad, puesto que Isabel Pantoja se encuentra muy devastada para despedirla de manera pública.

La madre de la intérprete de “Marinero de luces” sufría de alzhéimer, enfermedad que se vio agravada por dos ictus que sufrió en el 2019, y del que, presuntamente, no llegó a recuperarse totalmente.

Aunque siempre se mantuvo en segundo plano, doña Ana fue una constante en la vida personal y profesional de Isabel. Ella impulsó la carrera profesional de su hija cuando era apenas una adolescente y la ayudó a triunfar para que mantuviera económicamente a su familia, luego de quedar viuda y con cuatro hijos a mediados de los años setenta.

Isabel Pantoja

El fallecimiento se produce tres días antes de la boda de Anabel Pantoja, nieta de la difunta, quien pese al trágico suceso ha decidido continuar con sus nupcias. Su primo, Kiko Rivera, ya estaba en Canarias para el evento cuando se ha enterado del fallecimiento. Isabel Pantoja, por su lado, se encontraba volando a Canarias y se enteró por los medios de comunicación sobre la muerte de su madre.

Kiko Rivera despide a su abuela por redes sociales

“Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento), pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi corazón. Descansa en paz, yaya. Por siempre, tu nieto favorito ”, se lee en la publicación del hijo mayor de Isabel Pantoja.

Asimismo, expresó que no lo han dejado darle el adiós a su querida abuela por problemas familiares entre los hermanos de la matriarca.

“Lo siento mucho, yaya. Pero tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado ”, contó.