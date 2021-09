La última tentación: ¿en qué canal y horario ver el capítulo 4 del programa?

Un capítulo dramático y lleno de tensión fue el que protagonizaron los participantes del programa La última tentación en su tercer episodio. Esta producción de Telecinco consiste en que cinco parejas, que ya han pasado por la experiencia de La isla de las tentaciones, se enfrentan a un nuevo reto: enfrentar al pasado y presente. El reality español La última tentación presentó un tercer capítulo cargado de mucho drama y tensión.

¿En qué quedó el programa 3 de La última tentación?

En el tercer capítulo de La última tentación, Sandra Barneda, conductora del programa español, trató de poner orden en el ambiente de las parejas . Además, reveló intrigantes secretos de las parejas que ya participaron en La isla de las tentaciones, y con ello ha puesto a prueba el amor de las mismas. Ahora busca arreglar los problemas que se arrastran del pasado.

En el debate de los concursantes, Marin, Marta y Fani cuestionaron el comportamiento de Lucía. “Es mala”, disparó Marina. Además, Gonzalo, el ex Gran Hermano, confesó que pasó una mala temporada después que Susana y Cepeda comenzaron su relación. “Si no lo hubiese hecho ahí no lo hubiese hecho nunca. Luego ocho horas volando y yo solo quería que se cayese el avión, estuve ocho horas llorando”, dijo el modelo.

Horarios de La última tentación

Desde España se puede sintonizar a partir de las 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite La última tentación?

Movistar +: 5

Orange TV: 5

Vodafone TV: 5

Euskaltel: 5

R: 115

Telecable: 5

PTV Telecom: 5

¿Cómo ver Telecinco EN VIVO?

Si te encuentras en España y quieres disfrutar de La última tentación puedes sintonizarlo en el canal 5 de la señal abierta y en el canal 50 si quieres verlo en HD.

¿Dónde ver La última tentación EN DIRECTO?

El capítulo 3 de La última tentación lo puedes ver totalmente gratis a través de La República o en el Twitter oficial del reality.

¿Cuándo es el debate de La última tentación?

El debate de La última tentación fue el pasado lunes 27 de septiembre. Aquel día los participantes dieron sus opiniones sobre sus compañeros y no se guardaron nada.

¿De qué trata La última tentación?

Este programa cuenta con los exparticipantes de La isla de las tentaciones, y consiste en que ellos mostrarán cómo están sus relaciones sentimentales en la actualidad y pondrán a prueba otra vez la solidez de su amor. Este formato tendrá que determinar si tomaron una decisión correcta durante su paso por el concurso, si están convencidos de que han encontrado a la persona de su vida o si, por el contrario, caerán de nuevo en la tentación.

¿Quiénes son los participantes de La última tentación?

Fani, Christofer, Lester, Patri, Isaac, Lucía, Andrea, Mayka y las actuales parejas de estas dos últimas, Roberto y Alejandro son los participantes de La última tentación, programa donde aclararán algunos asuntos con Manuel, Gonzalo, Jesús, Marta, Marina, Pablo, Cristian, Stefany, Óscar, Julián o Bela, también viejos conocidos de las tres ediciones de La isla de las tentaciones.