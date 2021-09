Karen Schwarz sorprende a sus seguidores con sospechas de un tercer embarazo

Karen Schwarz siempre comparte fotos y videos con sus seguidores de Instagram sobre actividades realizadas y logros alcanzados con sus hijas. Una de las revelaciones de la modelo que ha causado revuelo entre sus fans es un supuesto tercer embarazo.

En los últimos días, la conductora de televisión sorprendió al contar por medio de Instagram que tenía síntomas de embarazo a pesar de que se había sometido a la ligadura de trompas. “Tengo mucho sueño, con nauseas, sin ganas de comer... no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento”, expresó.

La modelo manifestó que visitará al médico para descartar un posible estado de gestación. “Deben ser las pastillas que estoy tomando, es lo más seguro. ¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas? Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a consulta”.

Tras la preocupación de un tercer embarazo, la conductora publicó una foto en Instagram en la que se le puede ver junto a sus dos hijas. La imagen causó ternura entre sus seguidores. Sin embargo, una usuaria cuestionó el trato que reciben las niñas por parte de la conductora de televisión. “Veo que le tomas más cariño a Cayetana que a Antonia, el cariño es mutuo hacia los hijos”, escribió la usuaria.

Ante el comentario realizado por la cibernauta, Karen Schwarz no dudó en responder al ataque por medio de su Instagram. “Veo que cuando uno no sabe la historia del otro es mejor no sacar conclusiones”.