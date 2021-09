Hija de Melissa Paredes también dio positivo por la COVID-19: No me separo de ella

El martes 28 de setiembre, Melissa Paredes estuvo ausente en el programa América hoy debido a que dio positivo por COVID-19, por lo que asumieron temporalmente la conducción ‘Choca’ Mandros, Christian Domínguez y Mariella Zanetti. Asimismo, la ex chica reality no es la única en su familia que contrajo el virus, pues la misma suerte corrió su pequeña hija de tres años.

A través de sus redes sociales, la conductora de América TV compartió la noticia con sus seguidores y se mostró tranquila.

Además, la participante de Reinas del show mencionó que su esposo, Rodrigo Cuba, no presenta el virus y que está aislado.

“No quería hablar con ustedes sin tener la certeza de que era 100% confirmado a COVID-19, cosa que sí es. Estoy en el mismo espacio que Mia porque ambas hemos dado positivo a COVID-19. Le hice la prueba y salió positivo, Rodrigo no, él ha salido negativo en su prueba, así que él está aislado”, dijo al inicio de sus historias en Instagram.

La actriz Melissa Paredes mencionó que su pequeña se encuentra tranquila y no presenta ningún síntoma, mientras que ella tiene congestión nasal.

“Efectivamente, tenemos 100% confirmado COVID-19. Cuando me acerco a mi hija me pongo mascarilla para reducir la carga viral, por recomendación del médico”, añadió. “Me dijeron que no me separara de ella porque el estado de animo es muy importante y el lazo que tenemos siempre nos fortalece”.