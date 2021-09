Conductor de Guerreros Puerto Rico llama “loca” a Johanna San Miguel y “bufón” a Gian Piero Díaz

Hace una semana, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel retaron a Guerreros Puerto Rico a un duelo contra Esto es guerra en nuestro país. Tras enviarse la invitación, Diane Ferrer y José Figueroa , conductores del programa extranjero, aceptaron el versus. Lo que no esperaron los presentadores peruanos es que recibirían fuertes calificativos por parte de Figueroa.

Ante las cámaras de Wapa TV, el animador se burló de la edad y el tiempo que lleva la conductora de EEG al frente del reality de América Televisión. Además, minimizó el trabajo de Gian Piero en el espacio de entretenimiento.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia… y como eres loca , para las locas tenemos la medicina (muestra una camisa de fuerza), no te preocupes que esto te va llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tu estás... Ella tampoco permite hablar al bufón (refiriéndose a Gian Piero Díaz)”, manifestó.

José Figueroa se burló del equipo peruano y de Johanna San Miguel. Foto: captura América TV

Luego de conocer las declaraciones del conductor de Guerreros Puerto Rico sobre su persona, Johanna San Miguel no dudó en responderle. La también actriz aseguró que no le afectan las palabras de José Figueroa, pues ya está acostumbrada a las críticas.

“Después de haber estado en Pataclaun y que me hayan dicho todo lo que se puedan imaginar, donde yo me burlaba de mi misma, en realidad tengo una correa de chancho”, aseveró San Miguel, entre risas y sin dar importancia a lo mencionado por el animador puertorriqueño.

El enfrentamiento entre Esto es guerra Perú y Guerreros Puerto Rico ya tiene fecha: el próximo lunes 8 de noviembre.